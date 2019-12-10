Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Проект обвинительного заключения в адрес президента США Дональда Трампа, против которого инициирована процедура импичмента, опубликован 10 декабря юридическим комитетом палаты представителей американского Конгресса.

В этом проекте присутствуют две обвинительные статьи: одна — о злоупотреблении Трампом властью, другая — о создании им препятствий работе Конгресса. Опубликованный документ направлен в юркомитет на голосование.

Напомним, если юридический комитет одобрит обвинительное заключение, оно поступит на рассмотрение всей палаты представителей Конгресса.

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