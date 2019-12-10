Москва, , 18:06 — REGNUM Законопроект, уточняющий процедуру выборов, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

В частности, предлагается ввести на выборах любого уровня возможность применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования. Исключение делается для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в специализированных учреждениях — больницах и других стационарных медицинских организациях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, иных местах временного пребывания, воинских частях, на судах, находящихся на территории Российской Федерации).

Также планируется установить, что при проведении досрочного голосования участковая избирательная комиссия обязана обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, обеспечить сохранность избирательных бюллетеней, при установлении итогов голосования оформить отдельными протоколами результаты подсчета голосов и итоги голосования, а также вывесить для всеобщего ознакомления списки избирателей, проголосовавших досрочно.