Москва, , 18:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин удивлен, что на Украине до сих пор не работает закон об амнистиях после событий в Донбассе, хотя разговоры об этом идут с 2015 года. Речь об этом зашла на заседании Совета по правам человека и развитию гражданского общества сегодня, 10 декабря.

Путин отметил, что существует реальная опасность преследования людей, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках.

«До сих пор не принят закон об амнистиях. Договаривались в пятнадцатом году еще, договорились, закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, просто ничто не действует», — посетовал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины хоть и подписали Минские соглашения, но совершенно не собираются их выполнять. Более того, в случае захвата Донбасса Киев обещает устроить там чистку с концентрационными лагерями.