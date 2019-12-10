Москва, , 17:57 — REGNUM Боль от трагической гибели людей во время теракта в Беслане (Северная Осетия) 1 сентября 2004 года никогда не пройдёт, заявил 10 декабря российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин «Это такая боль — моя личная и всей страны на всю жизнь».

По словам президента, он отдельно займётся вопросом дополнительной помощи пострадавшим в ходе теракта.

Напомним, в результате теракта в школе в Беслане 1 сентября 2004 года погибли 314 заложников, из них 186 детей. Террористы захватили школу №1 и два с половиной дня удерживали в заминированном здании более 1 100 заложников.