Москва, , 17:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что средства массовой информации, зачастую, влияют на общественное мнение в вопросе громких судебных дел. Об этом глава государства сказал сегодня, 10 декабря, на встрече с членами Совета по правам человека и развития гражданского общества.

В ходе заседания члены СПЧ обратились к президент со словами, что в России есть судебные процессы, когда осуждают людей, «невиновность которых известна всей стране».

Российский лидер задался вопрос: что означает, что невиновность тех или иных людей известна всей стране.

«Мы же с вами понимаем, что это доказывается в суде, в судебном процессе. На мнение общественности влияют средства массовой информации, они работают, исходя из разных мотивов, другие соображения влияют», — сказал президент России.

Суд же, по словам Путина, должен руководствоваться только законом и ничем больше. Когда «известно всей стране» — это не аргумент. «Известно всей стране» — это вообще никому не известно, уверен президент России.

«Известно только следствию, суду как конечной инстанции, принимающей решение. Но это совсем не значит, что и на суд влиять нельзя со стороны, в том числе и через средства массовой информации», — заключил президент Путин.

Также российский лидер подчеркнул что ни в коем случае нельзя влиять или запугивать представителей правоохранительных органов и судов. К сожалению в России такое имеет место быть.