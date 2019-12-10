Киев, , 17:55 — REGNUM Главное для урегулирования в Донбассе — это диалог, и он происходит, заявил сегодня, 10 декабря, советник секретаря украинского Совнацбеза Сергей Сивохо, комментируя итоги «нормандского саммита».

Сивохо подчеркнул, что в Париже удалось договориться о четких шагах и конкретных сроках.

«Более 8 часов нормандского саммита. Вчера был сложный и волнительный день для президента и всей Украины. Да, все мы хотим большего! Мы хотим мира уже сегодня. Но давайте о реальном: взаимное разведение войск на трех участках до конца марта 2020 года; продление особого статуса Донбасса; обмен пленными «всех на всех» — до 31 декабря 2019 г.», — излагает свое видение итогов саммита Сивохо.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Париже президент Зеленский заявил, что у него личное огромное количество друзей — жители «оккупированного Донбасса».

«Интеллигентные люди, сбежавшие от пуль, сбежавшие от взрывов, потерявшие свой дом, [другую] недвижимость, близких… Они сегодня живут на территории, которую контролирует независимая Украина, и я с ними в диалоге», — отметил он.

В этом контексте Зеленский предложил привлечь к работе контактной группы в Минске в качестве несколько граждан, которые уехали из Донбасса после начала конфликта.