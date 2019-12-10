Москва, 10 декабря 2019, 17:54 — REGNUM Саммит «нормандской четвёрки» стал для президента Украины Владимира Зеленского проверкой, считает член Совета Федерации Олег Морозов. Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на итоговой пресс-конференции «нормандского саммита» президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сможет получать газ на 25% дешевле, чем сейчас, если договорится с Россией о честной работе.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Зеленский заключили джентльменское соглашение – версия