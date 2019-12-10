Москва, , 17:54 — REGNUM Саммит «нормандской четвёрки» стал для президента Украины Владимира Зеленского проверкой, считает член Совета Федерации Олег Морозов. Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это проверка Зеленского — сделает или не сделает. Это и проверка на то, как он договорится у себя в стране, как он устаканит элиту и улицу, — сказал Морозов. — Кроме того, я думаю, что Меркель поняла, что требование Зеленского: «Давайте сначала установим контроль над границей силами ВСУ, а потом проведём выборы», — неприемлемо, потому что это просто война. Это не просто срыв минских соглашений, а неизбежная война. Выборы должны проходить под контролем международных организаций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на итоговой пресс-конференции «нормандского саммита» президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сможет получать газ на 25% дешевле, чем сейчас, если договорится с Россией о честной работе.

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