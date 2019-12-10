Москва, , 17:54 — REGNUM Передача Киеву контроля за границей республик Донбасса с Россией приведёт к массовым убийствам жителей ДНР и ЛНР, заявил 10 декабря президент России Владимир Путин.

По мнению президента России, этот вариант практически гарантирован до тех пор, пока Украина не примет закон об амнистии и не даст чётких гарантий безопасности населению Донбасса.

«До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона всё время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками», — сказал Владимир Путин.

«Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет», — подчеркнул президент России.

Напомним, в 1990-е годы в ходе войны на территории бывшей Югославии в городе Сребренице произошло массовое убийство по этническому признаку нескольких тысяч человек, факт которого установлен Международным трибуналом.

Как сообщало ИА REGNUM, в тексте Минских соглашений чётко указано, что передача контроля над границей начинается после полного политического урегулирования конфликта в Донбассе и выполнения предыдущих пунктов этого документа.

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