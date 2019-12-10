Оренбург, 10 декабря 2019, 17:46 — REGNUM Бывший мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин официально назначен на пост вице-губернатора — заместителя председателя областного правительства. Указ подписал глава области Денис Паслер.
Указ вступил в силу 10 декабря. Кулагин будет возглавлять аппарат губернатора и правительства Оренбургской области.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр покинул свой пост добровольно. И.о. главы Оренбурга стал свердловчанин Владимир Ильиных.
Добавим, ранее Кулагин уже был вице-губернатором Оренбуржья.
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