Москва, , 17:40 — REGNUM Украинская сторона вряд ли передаст России дела тех российских граждан, которые вернулись на родину по обмену удерживаемых лиц, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам Путина, тем не менее, вопрос о передаче в Россию дел, заведённых на Украине против российских граждан, которые вернулись на родину по обмену, обсуждать можно.

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Напомним, Россия и Украина готовятся к обмену удерживаемыми лицами. Этот вопрос обсуждался среди прочих на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря.

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