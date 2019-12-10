Пекин, , 17:36 — REGNUM Китай выступает против политизации спорта и спортивных соревнований и поддерживает законные интересы спортсменов различных стран, — такой комментарий официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, по сообщению Синьхуа от 10 декабря, последовал на вопрос журналистов о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить на четыре года Россию от крупных международных спортивных мероприятий.

Отметив высокий вклад России в развитие мирового спорта и международного олимпийского движения, дипломат подчеркнула, что в Пекине обратили внимание на решение WADA и реакцию на него Российской Федерации.

«Китайское правительство всегда придает большое значение антидопинговой работе, но выступает против придания спортивным событиям политических оценок», — подчеркнула Хуа Чуньин.