Москва, 10 декабря 2019, 17:29 — REGNUM Скорее всего, президенты России и Украины решили пока не разглашать уже достигнутое соглашение по газу, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги саммита «нормандской четвёрки».
Как предположил Юсин, скорее всего, о соглашении в будущем объявит кто-нибудь из украинских чиновников.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что дефицит энергоресурсов в ближайшее время Украине не грозит, так как она обеспечена всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно «пройти эту зиму».
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