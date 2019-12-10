Москва, , 17:29 — REGNUM Скорее всего, президенты России и Украины решили пока не разглашать уже достигнутое соглашение по газу, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги саммита «нормандской четвёрки».

«Самая интересная часть общения Путина и Зеленского была тет-а-тет. И слава богу. Потому что при Пристайко и других деликатные моменты обсуждать не надо, потому что никогда не знаешь, куда утечёт, — сказал Юсин. — О чём договорились Путин и Зеленский, мы узнаем. Всё-таки есть основания надеяться, что по газу они договорились, но было джентльменское соглашение пока эти договорённости не разглашать, потому что сразу сторонники Петра Порошенко закричат «Предательство! Измена! Капитуляция!» и снова соберут какой-нибудь мини-майдан».

Как предположил Юсин, скорее всего, о соглашении в будущем объявит кто-нибудь из украинских чиновников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что дефицит энергоресурсов в ближайшее время Украине не грозит, так как она обеспечена всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно «пройти эту зиму».

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