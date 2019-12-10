Москва, , 17:28 — REGNUM Обсуждение резолюции о «милитаризации Крыма» в день проведения «нормандского» саммита шло вразрез попыток команды украинского президента Владимира Зеленского «создать максимально благоприятный фон», сообщили 10 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что этот шаг явно не шёл на пользу переговорам и мог быть инициирован противниками украинского президента.

«Не исключено, что такой шаг был инициирован противниками украинского президента, желавшими помешать конструктивному ходу встречи», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, 9 декабря, в тот же день, когда в Париже проходил «нормандский» саммит, в Генеральной Ассамблее ООН украинская сторона инициировала обсуждение проекта резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), а также частей Чёрного и Азовского морей».

По этой резолюции прошло голосование, причём большинство участников (111 стран) заседания воздержались, «против» были 18 государств, «за» — 63. Этим документом её авторы требуют, чтобы Россию заставили «вывести все свои вооружённые силы из Крыма и завершить его временную оккупацию».

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