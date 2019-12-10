Пекин, , 17:18 — REGNUM В интервью германским СМИ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что китайские казахи являются прежде всего гражданами КНР, и то, что происходит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), по месту их компактного проживания в Китае, является внутренним делом китайской стороны, сообщает 10 декабря Синьхуа, подчеркивая, что официальный Пекин высоко оценил эту позицию.

Комментируя данное заявление во время ведомственного брифинга в Пекине, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай и Казахстан являются дружественными соседями и неизменными стратегическими партнёрами, и отметила большие плодотворные результаты недавнего визита Токаева в КНР. Заявление президента Казахстана отражает прочность дружбы между двумя странами и отвергает безосновательные обвинения в адрес Пекина со стороны отдельных стран.

Дипломат заявила, что политика китайского правительства в Синьцзяне получила всестороннюю поддержку международного сообщества, а попытки отдельных столиц поднять вокруг неё информационный шум провалились.

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