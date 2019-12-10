Нур-Султан, 10 декабря 2019, 17:13 — REGNUM В столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана) начались переговоры России, Ирана и Турции по политическому урегулированию в Сирии, сообщает 10 декабря ТАСС.
Россию на этих переговорах представляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турцию — замглавы МИД Седат Онал, Иран — старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.
Также на перерговоры в столицу Казахстана приехал спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители российского МИД сообщали, что центральным вопросом этих переговоров в астанинском формате должно стать согласование схемы работы конституционного комитета Сирии.
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