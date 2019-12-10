Казань, , 17:10 — REGNUM Первый глава Татарии, ныне государственный советник республики Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Шаймиев отметил, что всегда поддерживал с Лужковым дружеские, чисто человеческие отношения, и это было обоюдно.

«Это лидер в истории российского общества, преданный своей родине человек», — цитирует госсоветника «Интерфакс-Поволжье».

ИА REGNUM напоминает, 10 декабря стало известно о том, что в Германии на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков, который был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы — свыше 18 лет. 28 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев отстранил Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия. По информации пресс-службы мэрии Москвы, Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.