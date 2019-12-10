Тбилиси, , 17:04 — REGNUM Парламент Грузии 10 декабря 83 голосами против 1-го утвердил окончательный вариант проекта закона о бюджете страны на 2020 год. Правительство Грузии утверждает, что этот бюджет целиком ориентирован на каждого гражданина страны и улучшение его социального положения.

Выразится это в том, что с 1 января 2020 года пенсии в Грузии вырастут на 20 лари, и вместо нынешних 200 лари пенсионеры будут получать 220 лари. С учетом нынешнего курса лари, это около $74. Кроме того, с 1 июля будущего года еще на 30 лари увеличится пенсия для тех, кому на тот период будет больше 70 лет. Помимо пенсионеров по возрасту, повышение к получаемым государственным пособиям предусмотрено для лиц с крайне ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет.

Бюджетом предусмотрено уменьшение размеров софинансирования со стороны граждан при пользовании различными медицинскими услугами в рамках программы всеобщего здравоохранения. Правда, сегодня воспользоваться всеми «благами» этой программы может лишь крайне ограниченная категория граждан, находящихся в крайне тяжелом состоянии. И определяет это каждое медицинское учреждение по спущенным сверху инструкциям и «гайдлайнам». Разобраться в порядке финансирования в рамках этой всеобщей программы непосвященному гражданин очень сложно.

Зарплаты врачей скорой помощи и сельских врачей в будущем году повысятся на 100 лари, зарплаты директоров и ведущих педагогов школ вырастут на 150 лари, но лишь с начала нового учебного года, с сентября 2020 года. С 1 сентября также повышенные на 100 лари зарплаты получат педагоги детских садов. В бюджете заложены средства и для роста зарплат полицейских и пожарных-спасателей (на 125 лари — с 1 июля) и военнослужащих (поэтапно, в зависимости от звания).

Прогнозный показатель доходов госбюджета в 2020 году превышает 14,5 млрд лари, расходы же составят около 14,4 млрд лари. Прирост ВВП в будущем году определен в пределах 4,5%.