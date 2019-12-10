Кострома, , 17:02 — REGNUM Вместо 38 нынешних, в новый состав Городской Думы предлагается избрать 33, — сообщает ТРК «Кострома».

На публичных слушаниях в Костроме общественники решили внести изменения в Устав города, чтобы уйти от смешанной системы выборов депутатов и сократить количество самих народных избранников, отказаться от голосования по партийным спискам и оставить выборы только по одномандатным округам.

«Это мое глубокое убеждение многолетнее, что именно на муниципальном уровне наиболее эффективно действует мажоритарная система, исходя из самой сути местного самоуправления», — проккоментировала профессор, председатель Совета Думы Костромы в 1996—2000 гг. Светлана Мельник.

Этот вопрос теперь обсудит комиссия по местному самоуправлению.