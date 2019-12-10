Ашхабад, , 16:56 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе правительственного совещания по цифровой видеосвязи поручил мэру столицы Туркмении Шамухаммету Дурдылыеву «держать под контролем праздничное оформление города». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В свою очередь глава муниципалитета доложил туркменскому лидеру о подготовке Ашхабада к празднованию международного дня нейтралитета и Нового года, а также о ходе строительства объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в ближайшее время.

Президент Бердымухамедов заострил внимание на первоочередных задачах по обеспечению на должном уровне деятельности всех городских служб, сделав акцент на подготовке к планируемым культурно-массовым и торжественным мероприятиям по случаю предстоящих праздников.