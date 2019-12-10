Дамаск, , 16:55 — REGNUM В ходе Рейгановского национального оборонного форума министр обороны США Марк Эспер сформулировал позицию США по отношению к сирийским курдам. В интервью Брету Байеру 7 декабря 2019 года он заявил, что Соединённые Штаты не говорили, что присутствуют в Сирии, чтобы помочь сирийским курдам создать государство, автономное от Турции, и не говорили, что будут защищать их от Турции, чтобы они могли создать курдское государство.

Он также добавил: «Мы никогда не говорили, что будем защищать вас (сирийских курдов) от Турции, нашего союзника по НАТО в течение 70 лет». Марк Эспер также сделал вывод: «Я думаю, что сегодня мы гораздо лучше понимаем пределы этого партнерства (с сирийскими курдами) и масштабы того, как далеко мы зайдем».

Дело в том, что именно Вашингтон создал так называемые Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников. Эти формирования активно использовались в ходе борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

Анкара в свою очередь внесла отряды Народных защитников в список террористических организаций и считает их сирийской ветвью запрещённой Рабочей партии Курдистана.

Когда Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, американские военные оставили свои базы вдоль сирийско-турецкой границы и отошли на безопасное расстояние, бросив своих курдских союзников наедине с турецкими военными и их прокси.

Надо отметить, что подобная позиция США по курдскому вопросу в Сирии повышает договороспособность руководства Сирийских демократических сил на переговорах с официальным Дамаском.