Москва, , 16:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по правам человека и развития гражданского общества высказался о ситуации вокруг Льва Пономарева, чье движение «За права человека» было признано иностранным агентом, а затем ликвидировано.

Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что Льву Пономареву в России совершенно никто не мешает работать. Однако позиция Пономарева довольно часто, очень далека от правозащитной.

«Льву Пономареву никто не мешает работать, но его позиции порой далеки от правозащитных», — сказал президент России.