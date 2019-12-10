Москва, , 17:00 — REGNUM Отчёт мэра Москвы Сергея Собянина перед депутатами Московской городской думы состоится 18 декабря 2019 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фракции КПРФ.

В сообщении указано, что депутаты смогут задать градоначальнику вопросы. Каждая фракция, представленная в Мосгордуме, получит возможность задать по три вопроса.

Отметим, что на данный момент в законодательном собрании столицы представлены четыре фракции: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко», а также депутатское объединение «Моя Москва».

Читайте ранее в этом сюжете: Московские муниципалитеты жалуются на нехватку денег