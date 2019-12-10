Киев, , 16:52 — REGNUM Когда Арсена Авакова вышибут из МВД Украины, он может пойти сценаристом в «95-й квартал», заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя откровения украинского силового министра.

Арсен Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что давно так не смеялся, как сейчас после заявлений Авакова.

«У Зеленского подключили для «промывания мозгов» украинцев старого фейкомета Авакова. Который рассказал, как у Путина требовали развести везде войска, а Зеленский — отказался. И Сурков истерично бросался какими-то бумагами. Вот, мол, как Зеленский отстаивал интересы страны», — отметил Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что пресс-служба МВД Украины приводит заявление Авакова, который заявил, что «у господина Суркова в ходе переговоров в Париже сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: «Мы так не договаривались».

Также, по словам Авакова, Зеленский сделал замечание главе МИД России Сергею Лаврову, заявив, что обошел все места вдоль границы с Донбассом своими ногами — «так что не надо тут кивать головой, что вы тут всё знаете».