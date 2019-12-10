Вильнюс, , 16:50 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа созвал послов стран ЕС для обсуждения приоритетов перед заседанием глав Европейского совета, которое состоится 12−13 декабря, и выразил неудовольствие инициативам Финляндии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 декабря. Финляндия в настоящий момент председательствует в ЕС. Критика Науседы вызвана предложениями Финляндии при разработки будущего многолетнего бюджета ЕС. По его словам, для Литвы они «неприемлемы».

"Согласно предложению страны — председателя Совета ЕС предназначенные для Литвы средства в рамках политики сплочения сокращаются на 27% по сравнению с нынешней финансовой программой, а прямые сельскохозяйственные выплаты остаются в три раза ниже, чем в некоторых других государствах ЕС. Поэтому цель Литвы и других стран-единомышленников — добиваться справедливого и сбалансированного бюджета Евросоюза», — сказал президент Литвы.

По его словам, такие предложения создают предпосылки для возникновения «Европы двух скоростей» и не обеспечивает надлежащего финансирования для проведения предусмотренной согласно договору о ЕС политики сплочения и сельскохозяйственной политики, а также для решения проблем в сфере изменения климата, миграции и конкурентоспособности.