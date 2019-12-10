Астрахань, , 16:47 — REGNUM В Астрахани суд огласил приговоры сотрудницам региональной службы строительного надзора Екатерине Скоковой и Альбине Фаизовой, которых признали виновными в получении взятки в крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Специалист службы строительного надзора Астраханской области Альбина Фаизова потребовала от гендиректора строительной фирмы взятку в 300 тысяч рублей. За это она обещала выдать положительное заключения о соответствии жилого многоквартирного дома требованиям технических регламентов и проектной документации. Фирма была связана обязательствами по срокам долевого строительства, поэтому деньги Фаизовой передали.

Другой специалист регионального стройнадзора Екатерина Скокова потребовала от заместителя директора этой же фирмы 400 тысяч рублей за выдачу заключения по другому объекту, строительством которого занималась компания.

Скоковой назначили штраф в 3,5 миллиона рублей и запретили в течение пяти лет занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Фаизова получила семь лет и семь месяцев лишения свободы и запрет на работу в госорганах на четыре года.