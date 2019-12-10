Казань, , 16:46 — REGNUM В правительстве Татарии не планируют присоединяться к регионам. которые объявили 31 декабря выходным днём. Соответствующий комментарий получил telegram-канал «Подъем».

Уточняется, что с экономической и практической точек зрения делать 31 декабря выходным днём нецелесообразно, поскольку Татария — один из экономических и промышленных центров страны."В то же время было бы совершенно несправедливо распространять такую практику только на государственных служащих», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря принял глава Томской области Сергей Жвачкин. Он пояснил, что прислушался к многочисленным просьбам женщин, «на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику». Его примеру последовали в Кировской и Псковской областях, в Крыму, Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии.

Ранее представитель казанского кремля Лилия Галимова говорила, что глава Татарии Рустам Минниханов может рассмотреть вопрос установления дополнительного выходного дня 31 декабря в случае поступления соответствующего запроса от общественности.

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