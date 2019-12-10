Вильнюс, , 16:41 — REGNUM Парламент Литвы не успеет ввести налог на оборот торговых сетей с 1 января 2020 года. Это сегодня, 10 декабря, в Сейме Литвы подтвердил лидер правящих Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис.

По его словам, законопроекту не даёт ход оппозиция, кроме того ранее парламентские комитет по экономике высказался против спешки в разработке этого законопроекта. Карбаускис сегодня выразил сожаление, что налог не успеют ввести до начала 2020 года. «Это печально. Ведь торговые сети — это действительно та сфера бизнеса, которая могла бы вносить больший вклад в благополучие государства и людей», — сказал Карбаускис.

В Литве сфера торговли является лидирующей по созданию ВВП. Следом за ней идёт транспортная отрасль, а все остальные, с большим отставанием от двойки лидеров, идут следом.