Вильнюс, , 16:40 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 10 декабря, находясь в поездке в литовский город Утяна, прокомментировал итоги саммита «нормандской четвёрки», которые прошли накануне в Париже.

«Я рад, что, наконец, обе стороны сели за стол переговоров, и если эти дискуссии продолжатся и международная поддержка в адрес господина Зеленского будет достаточной, то, я надеюсь, что многое удастся сделать», — сказал Науседа. Его слова приводит прибалтийское новостное агентство BNS. Он, однако, вновь повторил, что по неурегулированным во время саммита вопросам, является сторонником Зеленского.

«Я считаю, что требование Украины «сначала границы, потом выборы» во всех смыслах более чем обоснованное», — заявил Науседа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё накануне саммита в Париже, 27 ноября, во время встречи Науседы и Зеленского в Вильнюсе, президент Литвы призывал своего украинского коллегу «не идти на уступки» России.

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