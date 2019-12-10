Вильнюс, 10 декабря 2019, 16:40 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 10 декабря, находясь в поездке в литовский город Утяна, прокомментировал итоги саммита «нормандской четвёрки», которые прошли накануне в Париже.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё накануне саммита в Париже, 27 ноября, во время встречи Науседы и Зеленского в Вильнюсе, президент Литвы призывал своего украинского коллегу «не идти на уступки» России.
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