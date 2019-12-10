Киев, , 16:37 — REGNUM «Существует древняя китайская пословица — «дорога в тысячу ли начинается с первого шага», — заявил украинский политолог Николай Спиридонов, комментируя итоги «нормандского саммита» в Париже.

По мнению эксперта, этот первый шаг президент Украины Владимир Зеленский сделал.

«До конца года состоится обмен пленными, а до марта 2020 г. — разведение войск ещё на трёх участках. Потом, возможно, ещё одна встреча в «нормандском формате». Дорога будет долгой и зима будет долгой. Но первый шаг уже сделан. Ждём продолжения», — заявил Спиридонов.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам саммита в Париже лидеры стран предварительно договорились провести следующее мероприятие через 4 месяца.

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