Тбилиси, , 16:37 — REGNUM Ряды большинства парламента Грузии продолжают редеть, и 10 декабря о выходе из фракции большинства заявил депутат Александр Эрквания. В беседе с журналистами депутат лишь в общих словах обрисовал причины своего решения. Он сообщил, что причин несколько, и одна из них — вопрос реформы избирательной системы.

На вопрос о том, как отнесся к его решению председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и другие лидеры партии, депутат ответил, что этот вопрос он ни с кем из правящей команды не обсуждал. Подробнее пообещал рассказать обо всем позднее.

Эрквания — юрист по профессии, членом парламента стал по результатам парламентских выборов 2016 года. Был избран по пропорциональным партийным спискам «Грузинской мечты». До парламентской деятельности был членом Ассоциации адвокатов Грузии, а в 1997—2006 годах работал в аппарате Конституционного суда Грузии.

Ранее ряды парламентского большинства покинул ряд лидеров правящей партии, избранных как по пропорциональным спискам, так и в мажоритарном порядке. Причинами были разногласия по тем или иным вопросам. В том числе по представленным на утверждение парламента кандидатурам судей Верховного суда. Часть депутатов выступила против этих кандидатур, так как Верховным советом юстиции на утверждение парламента были представлены судьи, активно служившие в судебной системе при правлении экс-президента Михаила Саакашвили.