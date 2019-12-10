Киев, 10 декабря 2019, 16:26 — REGNUM О поведении украинского президента Владимира Зеленского на «нормандском» саммите в Елисейском дворце рассказал министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.
Зеленский был резок в отношении российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которому он, по словам Авакова сказал:
Напомним, 9 декабря в Париже прошёл саммит «нормандской четвёрки», на котором обсуждались вопросы войны Киева с Донбассом, газовое соглашение между Россией и Украиной и украинский долг перед РФ.
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