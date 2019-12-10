Киев, , 16:26 — REGNUM О поведении украинского президента Владимира Зеленского на «нормандском» саммите в Елисейском дворце рассказал министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.

Зеленский был резок в отношении российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которому он, по словам Авакова сказал:

«И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю Вашу фамилию! Я, в отличие от Вас, обошёл все эти места на границе своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что Вы тут всё знаете».

Напомним, 9 декабря в Париже прошёл саммит «нормандской четвёрки», на котором обсуждались вопросы войны Киева с Донбассом, газовое соглашение между Россией и Украиной и украинский долг перед РФ.

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