Киев, , 16:26 — REGNUM Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что ее беспокоит тезис об особом статусе Донбасса на постоянной основе и легитимизация «формулы Штайнмайера».

Об этом она заявила сегодня, 10 декабря, подводя итоги саммита в «нормандском формате», передает корреспондент ИА REGNUM.

Тимошенко обращает внимание, что впервые в истории работы «нормандского формата» на уровне президента Украины легитимирована «формулу Штайнмайера», которая становится основой для дальнейших действий.

Также впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус «оккупированным территориям» не на временной, а на постоянной основе, подчеркивает политик.

Тимошенко отмечает, что только после конкретного объяснения президентом этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Рады продлить действующий закон об особом статусе Донбасса, после чего, пообещал он, в законодательство будет утверждена формула «Штайнмайера».