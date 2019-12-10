Киев, , 16:13 — REGNUM Российский президент Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия готова предоставить скидку на газ для украинцев в 25%, о которой ранее удалось договориться главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку с руководством Газпрома.

Об этом Владимир Путин сообщил в ночь на 10 декабря во время пресс-конференции в Париже, комментируя результаты переговоров лидеров «нормандской четверки».

По словам главы Российского государства, скидка на газ для украинского населения может составить 25% при прямых поставках топлива из России на Украину.

«Помните, известный детский стишок: «А у нас в квартире газ, а у вас?». И у вас есть и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя для граждан дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая. Но это так, между прочим», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что во время встречи Медведчука с руководством российского Газпрома, политику удалось договориться о скидке на газ для украинцев на 25% при его прямых поставках из России на Украину.

Оппозиционный политик также неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет пользоваться результатами его газовых переговоров, так как действует не в интересах украинского населения.

Сегодня, 10 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что газовая тема, действительно, была на повестке дня переговоров президентов в Париже.

«Были озвучены подходы сторон… но пока не удалось выйти на окончательные договоренности, позиции сторон сопоставлены… Условлено, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат свое общение», — заявил Песков.