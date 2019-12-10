Москва, , 16:12 — REGNUM Телеграм-канал «ДВУГЛАВ» опубликовал крайне критичную информацию о состоянии дел с выполнением государственного заказа по поставке в Вооружённые силы РФ боевых машин на базе платформы «Армата». Канал со ссылкой на свой источник на нижнетагильском предприятии утверждает, что Уралвагонзавод якобы «технически не способен организовать промышленное производство Армат, для этого на сегодняшний день нет необходимых мощностей».

Кроме того, «ДВУГЛАВ» напоминает, что «только в 2015 году на реализацию программы «Армата» было выделено более 50 миллиардов рублей».

Ранее, 20 августа 2019 года, ситуация с производством для ВС РФ боевых машин на базе этой платформы подробно разбиралась в статье, опубликованной в издании «Военно-промышленный курьер». Статья называлась «Армату» ждет долгая дорога».

Контракт на поставку в течение трёх лет в Вооружённые силы РФ 132 единиц техники на базе платформы «Армата», в том числе танков Т-14, БМП Т-15 и БРЭМ Т-16, был подписан в конце 2015 года. Затем в 2018-м на форуме «Армия-2018» данный контракт был пролонгирован.

Однако «Военно-промышленный курьер» выяснил, что до конца 2019 года в войска поступит только 16 машин, из них четыре БРЭМ Т-16. Этот факт свидетельствует о явном отставании от графика.