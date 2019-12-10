Ижевск, , 16:11 — REGNUM В Ижевске обсуждают вопрос об изменении системы избрания депутатов. Так, предлагается сократить число народных избранников с 42 до 35 человек, то есть число депутатов сократиться более чем на 16%. Но при этом планируется увеличить число одномандатных округов, сообщили ИА REGNUM в гордуме.

В частности, представителям политических партий в следующем созыве городского парламента предлагается отдать 10 мандатов, а 25 депутатов избрать по одномандатным округам.

«Городская дума выходит с таким предложением, следуя общефедеральному тренду на оптимизацию органов власти. Закон позволяет нам это сделать», — отметил спикер гордумы Олег Гарин. Он добавил, что при увеличение числа одномандатных округов, количество избирателей на каждого депутата снизится, что «даст возможность депутатам быть ещё ближе к своим избирателям, слышать их и помогать в решении вопросов». Для принятия изменений необходимо внести поправки в Устав Ижевска.

Предложение единогласно поддержал президиум гордумы.

ИА REGNUM напоминает, выборы депутатов гордумы Ижевска седьмого созыва состоятся в единый день голосования в сентябре 2020 года.

На прошлых выборах в 2015 года были зарегистрированы 122 кандидата по одномандатным округам, включая 19 кандидатов — самовыдвиженцев. Также баллотировались представители девяти политических партий.

В итоге по партийным спискам был избран 21 депутат, 21 — по одномандатным округам. В состав гордумы шестого созыва вошли 32 представителя «Единой России», четверо от КПРФ, по двое — от ЛДПР и «Справедливой России» и два самовыдвиженца.