Москва, , 16:10 — REGNUM В Госдуме приветствовали закрытие скандально известного сайта «Миротворец», передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

«Закрытие скандально известного сайта «Миротворец» можно с осторожностью считать одним из позитивных результатов встречи «нормандской четверки», а также свидетельством открытия перспектив диалога между Россией и Украиной», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Президенту Украины предстоит доказать, что он владеет ситуацией и полнотой власти в стране, чтобы реализовать достигнутые в Париже договоренности и нейтрализовать влияние экстремистов на политику Украины, указал он.