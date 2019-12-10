Симферополь, 10 декабря 2019, 16:13 — REGNUM Многие международные структуры по правам человека, превратились в орудия гибридной войны против России. Об этом 10 декабря на своей странице в ВКонтакте написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что в российский Крым, где по утверждению Международного уголовного суда ООН, нарушаются права человека, переехали на ПМЖ более 50 тысяч жителей Украины. Помимо этого, ещё миллион граждан соседней страны ежегодно приезжает на полуостров отдыхать.
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