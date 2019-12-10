Симферополь, , 16:13 — REGNUM Многие международные структуры по правам человека, превратились в орудия гибридной войны против России. Об этом 10 декабря на своей странице в ВКонтакте написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«К сожалению, многие международные структуры, призванные защищать права человека и принципы международного права, превратились, по сути, в орудия гибридной войны против России. Это не просто подрывает, а уничтожает на корню авторитет этих организаций, дискредитирует само понятие правозащитной деятельности и международного права, которое при таком подходе превращается в инструмент манипуляций», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что в российский Крым, где по утверждению Международного уголовного суда ООН, нарушаются права человека, переехали на ПМЖ более 50 тысяч жителей Украины. Помимо этого, ещё миллион граждан соседней страны ежегодно приезжает на полуостров отдыхать.

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