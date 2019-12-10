Чебоксары, , 16:03 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова выразил первый президент Чувашии, ныне первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров. Об этом сообщается на официальном сайте сенатора.

«Ушёл из жизни самобытный политик, смелый реформатор, неузнаваемо преобразивший столицу нашей страны, один из ярчайших и выдающихся представителей когорты создателей новой России. С теплотой вспоминаю наши встречи в Чувашии и Москве. Пусть светлая и добрая память о Юрии Михайловиче Лужкове — великом соотечественнике и замечательном человеке — навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в телеграмме Николая Федорова.

Отметим, что 24 июня 1999 года на месте разрушенной церкви на площади Республики в Чебоксарах с участием Юрия Лужкова был заложен первый камень в основание храма-часовни Рождества Христова. Проект храма был передан правительством Москвы и представляет собой измененную копию храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба на Арбатской площади. В августе 2000 года в новом чебоксарском храме прошли первые богослужения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно о том, что в Германии на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков, который был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы — свыше 18 лет. 28 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев отстранил Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия.