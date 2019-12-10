Улан-Удэ, , 15:59 — REGNUM В Бурятии обсудили несовершенство нормативной базы, что привело к искажению результатов при определении кадастровой стоимости и росту земельного и имущественного налогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Существуют многочисленные факты превышения кадастровой стоимости над рыночной. В Бурятии за 11 месяцев 2019 года по итогам обращения в Комиссию по рассмотрению споров кадастровая стоимость была снижена почти на 5 млрд рублей», — отметил председатель аграрного комитета заксобрания Пётр Носков.

Из-за роста налогов по всей стране пострадали мелкий и средний бизнес. В результате два года назад был принят федеральный закон, согласно которому полномочия по проведению оценки были переданы в специально созданные бюджетные учреждения.

В Бурятии Центру государственной кадастровой оценки в ближайшие два года предстоит провести оценку почти одного млн объектов — земельных участков и строений. Что может повлечь за собой понижение земельного налога. Потери муниципалитетов из-за этого, по словам депутатов, должны быть компенсированы из республиканского бюджета.

«Наша общая задача сделать налоги справедливыми и посильными для граждан. Кадастровая стоимость должна соответствовать рыночной, а не превышать её», — заключил Пётр Носков.

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