Париж, , 15:58 — REGNUM Изменение отношений между Евросоюзом и Россией «критически» зависит от того, будет ли урегулирован конфликт на Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 10 декабря на пресс-конференции в Париже.

Он подчеркнул, что без нахождения долгосрочного решения конфликта не будет изменений в антироссийских санкциях ЕС. «Нормандский саммит» в Париже Боррель назвал первым шагом к урегулированию.

Добиться политического урегулирования на Украине можно только путем переговоров «нормандской четверки» — глав России, Украины, Германии и Франции, добавил он и заявил, что приветствует прогресс, достигнутый на парижском саммите.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной «нормандский саммит» по урегулированию в Донбассе прошел 9 декабря.

Читайте также: Без оптимизма: в ДНР разочарованы итогами саммита «нормандской четвёрки»