Лиссабон, , 15:55 — REGNUM Посол Казахстана в Португалии Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту республики Марселу Ребелу де Созе. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

После церемонии вручения грамот состоялась беседа, в рамках которой стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Казахстанский дипломат отметил, что этому будет способствовать работа посольства Казахстана в Португалии, которое было открыто в 2019 году.

Марселу Ребелу де Соза, в свою очередь, отметил наличие потенциала для выведения двусторонних отношений на качественно новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Даулета Батрашева послом республики в Португалии. Ранее он занимал должность посла в Румынии.