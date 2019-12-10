Киев, , 15:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с изданием «Европейская правда» после саммита в Париже заявил, что сознательно не использует в отношении России и лично Путина слово «агрессор».

Объяснение Зеленского по этому поводу издание публикует сегодня, 10 декабря.

Президент Украины заявил, что это почти то же самое, что вопросы «а вы будете говорить «добрый вечер» президенту России?», «а вы будете садиться с ним за стол?», «будете пожимать руку, стоять рядом на фотографировании?».

«Нам с вами нужен результат. Если наша задача — приехать и в кого-то плюнуть, то зачем ехать и договариваться? А если есть задача договориться, то нам нужно находить такой формат диалога, который будет более или менее корректным», — заявил Зеленский.

ИА REGNUM отмечает, что по итогам саммита в Париже многие украинские эксперты и политики обратили внимание, что Зеленский достаточно много говорил об «оккупированном Донбассе», но так и не решился назвать Россию агрессором.