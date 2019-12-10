Ульяновск, , 15:50 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова, который скончался 10 декабря. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

"Знал лично Юрия Лужкова. Приношу свои соболезнования родным и близким политика. Юрий Михайлович был мэром Москвы в непростой период и успел многое сделать на благо столицы», — написал губернатор Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно о том, что в Германии на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков, который был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы — свыше 18 лет. 28 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев отстранил Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия.