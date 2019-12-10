Москва, , 15:47 — REGNUM Попытки украинской делегации изменить коммюнике «нормандского саммита» в Париже в части выполнения Минских соглашений провалились из-за жёсткой позиции российской стороны. Об этом рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, знакомый с ходом переговоров.

Он прокомментировал инцидент, якобы произошедший на переговорах между помощником президента России Владиславом Сурковым и помощником президента Украины Андреем Ермаком. Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у Суркова «сдали нервы».

Сурков в самом деле отказался обсуждать поправки к ранее согласованному сторонами проекту коммюнике, касавшиеся пункта о предоставлении Киевом Донбассу особого статуса на постоянной основе. Украинская сторона настаивала на отказе от этого обязательства, однако Сурков заявил, что иначе Россия приостановит переговоры.

«Это был фактически ультиматум. И он сработал», — сказал Чеснаков ТАСС.

Под давлением Франции и Германии принципиальный для Донбасса пункт остался без изменений. При этом представители Украины жаловались на угрозу революции в случае выполнения Минского комплекса мер, однако склонить партнеров на свою сторону не смогли. Россия настояла на закреплении в коммюнике незыблемости Минских соглашений, добавил эксперт.

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