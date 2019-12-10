Киев, , 15:41 — REGNUM Президент Владимир Зеленский — молодец, несмотря на то, что он был окружен плотным кольцом те, кто хотел бы больше помочь Кремлю больше, чем Украине, заявил сегодня, 10 декабря, украинский политолог Виктор Небоженко.

Эксперт отметил, что Зеленский на саммите в Париже вполне мог пойти на уступки по формуле «мир в обмен на территории».

«Это привело бы к реальной и необратимой легализации сепаратистов в обмен на временное прекращение военного конфликта в Донбассе, что неизбежно вызвало бы резкую реакцию в Украине и политическую катастрофу в Киеве. Но Зеленский этого не сделал, по крайне мере публично», — отметил политолог.

Он также в целом положительно оценил выступление Зеленского на пресс-конференции, отметив, что президент Украины «много раз прямо говорил об оккупированном Донбассе, но так и не решился назвать Россию агрессором».

«Если Парижская встреча, на самом деле, не имеет секретных договоренностей с Путиным, то надо признать, что украинский президент выдержал первое международное испытание и защитил национальные интересы Украины, хотя бы на время», — резюмировал Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что «Движении сопротивления капитуляции», проводившее перед саммитом масштабные акции в Киеве, согласились с тем, что «красные линии» Зеленский не перешел, и приостановило протест.