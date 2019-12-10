Бишкек, , 15:37 — REGNUM Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков возглавил киргизскую делегацию на состоявшемся в Брюсселе заседании совета по сотрудничеству между Евросоюзом и Киргизией, передают «Vesti.kg».

Участники встречи отметили прогресс в сотрудничестве между республикой и Европейским союзом, акцентировав внимание на заключении соглашения о расширенном партнерстве между ЕС и Киргизией.

«Это подтверждает амбиции Киргизии по укреплению взаимодействия с Европейским союзом. Теперь обе стороны должны завершить оставшиеся процедуры по согласованию документа», — заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Радман.

Также делегаты обсудили вопросы, касающиеся оказания Евросоюзом поддержки проектам правительства Киргизии по реформированию судебной системы и сферы образования, развития регионов, управления водой и улучшения инфраструктуры.