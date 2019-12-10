Сеул, , 15:38 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в трехстороннем саммите Южной Кореи, Японии и Китая, который состоится в Чэнду. Об этом KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, в рамках саммита южнокорейский президент встретится с председатель Госсовета Китая Ли Кэцяном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Отмечается, что в настоящее время ведутся консультации по вопросам проведения двусторонних встреч. В случае проведения двусторонней встречи Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ, стороны могут обсудить экспортные ограничение и отказ Южной Кореи от продления действия соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA).

Кроме того, считают источники, главы Южной Кореи и Китая могут обсудить ситуацию на Корейском полуострове, поскольку отношения США и КНДР продолжают накаляться.