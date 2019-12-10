Москва, , 15:30 — REGNUM Конкретные планы на проведение дополнительной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Александра Лукашенко в декабре пока отсутствуют. Об этом сообщил 10 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на сегодняшний день российская сторона ориентируется на проведение встречи лидеров 20 декабря в Санкт-Петербурге. Чётких планов на дополнительную встречу нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Лукашенко заявил, что может вновь встретиться с Путиным после 20 декабря для того, чтобы расставить точки над «i» в экономической сфере. При этом лидеры уже встречались в Сочи 7 декабря, тогда они обсудили вопросы интеграции.

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