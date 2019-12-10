Тбилиси, 10 декабря 2019, 15:32 — REGNUM Взнос в размере €500 000 в адрес Совета Европы перечислило грузинское правительство. Об этом МИД Грузии сообщил 10 декабря на своем официальном сайте.
В сообщении дипломатического ведомства отмечается, что это был добровольный взнос, а его целью является поддержка приоритетов председательства Грузии в международной организации.
В сообщении грузинского МИД обозначены четыре приоритета в период председательства Грузии:
- Защита прав человека и окружающей среды.
- Участие гражданского общества в решении властей.
- Продвижение ювенального правосудия.
- Укрепление демократии через образование, культуру и молодежную политику.
Как передавало ИА REGNUM, Грузия с 27 ноября впервые стала председателем комитета министров Совета Европы.
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