Тбилиси, , 15:32 — REGNUM Взнос в размере €500 000 в адрес Совета Европы перечислило грузинское правительство. Об этом МИД Грузии сообщил 10 декабря на своем официальном сайте.

В сообщении дипломатического ведомства отмечается, что это был добровольный взнос, а его целью является поддержка приоритетов председательства Грузии в международной организации.

В сообщении грузинского МИД обозначены четыре приоритета в период председательства Грузии:

Защита прав человека и окружающей среды.

Участие гражданского общества в решении властей.

Продвижение ювенального правосудия.

Укрепление демократии через образование, культуру и молодежную политику.

Как передавало ИА REGNUM, Грузия с 27 ноября впервые стала председателем комитета министров Совета Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия обозначила приоритеты председательства в Совете Европы