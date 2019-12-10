Киев, , 15:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин не обратил никакого внимания на «красные линии» Украины, которые в Париже озвучил президент Зеленский, пожаловался сегодня, 10 декабря, депутат Рады и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук.

«Мы все озвучили президенту красные линии. Он озвучил их на пресс-конференции. Путин не обратил на них никакого внимания. Это — сухой остаток Нормандии», — заявил Вакарчук журналистам.

Политик и музыкант позитивно оценил договоренности об обмене «удерживаемыми лицами» и о прекращении огня, но дал понять, что в его партии не уверены, что это будет реализовано.

«Это единственное, что сейчас будет иметь значение. Посмотрим, как эти договоренности будут выполнены», — подчеркнул Вакарчук.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции в Париже Зеленский отдельно выделил ряд принципов, которые он никогда не нарушит как президент Украины. В частности, это невозможность федерализации; невозможность влияния на вектор движения и развития Украины; невозможность компромиссов по урегулированию ситуации в Донбассе через уступки территориями в пределах международно определенных границ.